Calamai: “Fiorentina non pronta a giocare col Genoa. Chiesa? Sta soffrendo come un cane”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Ogni giorno c’è una notizia negativa. Oggi c’è la squalifica di Montella.

Non avere l’allenatore non è una buona notizia. Ho visto le ultime due partite dell’Empoli, è una squadra invasata, non pensiamo che possa perdere contro l’Inter. La Fiorentina commetterebbe un errore a guardare gli altri. L’Empoli non ha stress addosso, sono dopati mentalmente, vorrei ricordare che a Torino contro la Juventus per un’ora hanno preso gli applausi della gente. In vista di domenica vanno scelti i giocatori in base al loro stato mentale, serve equilibrio. La Fiorentina non è preparata a giocare la partita col Genoa, ma nemmeno il Genoa lo è. Chiesa? L’immagine di Chiesa in lacrime a Parma è spaventosa. Le lacrime di Chiesa sono le lacrime del cuore. E’ il più coinvolto di tutti emotivamente. Sta soffrendo come un cane. Non c’è un leader dentro la squadra, per questo motivo serve il sostegno dei tifosi. Quando c’è tutta questa negatività, bisogna stare attenti. Quando imbocchi la strada del non calcio, fatichi a fermarti.