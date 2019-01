Calamai: “Bene Muriel, ma Edimilson va multato. Veretout buttato via per un girone”

Intervenuto a Radio Blu, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha commentato così il 3-3 della Fiorentina contro la Sampdoria:

Due punti persi. E’ il titolo che darei alla partita di ieri. Ha fatto tutto la Fiorentina. Edimilson dovrebbe essere multato a livelli spaventosi e poi Muriel: mi sono risentito giovane con lui. Ho rivisto la fuga di Baggio a Napoli, i gol di Batistuta e Edmundo, è la classe al potere. Capitolo Hugo: ne combina una a partita, forse dovrebbe stare fuori per un po’. Chiesa è spaventoso, mentre Simeone è riuscito a tirarsi la palla addosso, Veretout lo abbiamo buttato via per un girone intero.

I due punti persi, però, peseranno tanto nella corsa all’Europa perché la Fiorentina, nonostante fosse in dieci, è stata superiore alla Sampdoria. Pensate se fosse stata in 11. Con Fernandes in campo la Fiorentina avrebbe vinto due o tre a zero.

Muriel? L’importante è che abbia scelto la Fiorentina che ha due contropiedisti micidiali: Chiesa e Muriel stesso. Il contropiede deve essere l’arma vincente della squadra, abbiamo i due contropiedisti più forti del campionato e Simeone potrebbe essere più utile a partita in corso.

Il cambio Muriel-Laurini? Muriel non stava più in piedi e forse avrebbe rischiato l’infortunio, forse andava cambiato prima, ma andava messo Mirallas o Laurini? Bisogna valutare i dati oggettivi: la Sampdoria aveva in campo, in quel momento, quattro attaccanti. In difesa la Fiorentina era uno contro uno. Pioli ha voluto blindare la difesa passando al 5-3-1 per guadagnare il vantaggio difensivo. I due gol subiti sono nati dalla follia di Hugo e da un errore clamoroso di Pezzella e Milenkovic che hanno permesso a Quagliarella di girarsi. Forse avrei fatto anche io quella scelta. I gol presi dalla Sampdoria non c’entrano niente col cambio, li avresti presti anche con Mirallas in campo.