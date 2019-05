Bocci: “Grave che Montella sia stato travolto dalla confusione. Troppi segnali brutti”

Il giornalista del Corriere della Sera e del Corriere Fiorentino, Alessandro Bocci, è intervenuto a Radio Bruno Toscana:

Montella squalificato per due giornate? Anche lui ha perso la trebisonda. Non si aspettava tutte queste difficoltà, ma è grave che sia stato travolto da queste cose. Anche ad Empoli se la prese con l’arbitro. La Fiorentina è ben oltre l’orlo di una crisi di nervi, il problema è che l’allenatore mi sembra la persone più in confusione di tutte. La partita di Parma era da 0-0 e invece la Fiorentina ha perso. Secondo me ci sono tanti, troppi, brutti segnali. Spogliatoio se va d’accordo con Montella? Penso che non ci sia feeling. Vado oltre: i giocatori sono in totale confusione.