Antognoni non ci sta: “Il primo rigore dato per un polpastrello… Solo Mazzoleni l’ha visto”

Il club manager della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, ha commentato a Sky Sport, la sconfitta per 2-1 contro l’Inter:

Chiesa? Ha giocato una grande partita, sta diventando un giocatore completo. Prima non era così lucido, anche stasera ha dimostrato il suo valore. C’è grande rammarico, abbiamo avuto qualche episodio contrario. E’ la prima volta che vedo dare un rigore perché il pallone tocca i polpastrelli. Anche l’anno scorso a Milano contro l’Inter mi lamentai per via del Var. Mi devo lamentare di nuovo perché quel rigore difficilmente si dà. Il pallone non ha mai cambiato traiettoria. Ho visto come hanno visto tutti, solo Mazzoleni ha visto il cambio di direzione della palla. A parte questo, sono contento della partita.