Italia Femminile, Mauro: “Siamo carichissime, non vediamo l’ora di iniziare”

Di seguito le parole di Ilaria Mauro, attaccante della Fiorentina Women’s e della Nazionale Italiana, ai microfoni dei canali social della Federazione: “È da un mese che ci stiamo preparando a questo Mondiale, siamo concentratissime, cariche e non vediamo l’ora di iniziare. Il calcio è gran parte della mia vita e portare questa maglia è un’emozione molto forte, ci sono tantissimi italiani che ci seguono e andremo in campo anche per loro. Anche oggi ci siamo allenate molto bene, abbiamo lavorato sulla fase offensiva e sulla fase difensiva e provato i calci piazzati perché sulle palle inattive l’Australia è molto forte”.