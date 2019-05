Liverani: “Via da Lecce solo per una società importante”

Accostato nelle scorse settimane anche alla panchina della Fiorentina, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha provato a fare chiarezza sul proprio futuro senza chiudere alcuna porta ai microfoni di Sky Sport: “Non riuscirei mai ad andare via da Lecce per una società di pari livello. Se ci dovesse essere l’interesse di una società che possa garantirmi un futuro importante, ne parlerei sicuramente con la mia società”. L’ex centrocampista era uno dei profili preferiti da Pantaleo Corvino per il post-Pioli, ma con l’arrivo di Montella e soprattutto la posizione in bilico del dg il suo ritorno a Firenze adesso è lontano.