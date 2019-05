Caos Traorè: gelo Fiorentina, nessun contatto col giocatore che può firmare con altri

La Fiorentina, durante il mercato di gennaio, aveva annunciato per giugno Hamed Traorè Jr., centrocampista classe 2000 dell’Empoli, arrivando prima di tutti su un prospetto di grande valore del campionato italiano. Inspiegabilmente, però, la Fiorentina non ha depositato il contratto firmato dal calciatore, che lo avrebbe legato alla società viola, senza dare troppe spiegazioni, e lasciando intorno alla questione, una fitta cortina di silenzio e indifferenza. Secondo quanto raccolta da Violanews.com, questo comportamento della società viola ha indispettito e non poco il ragazzo, che si è sentito abbandonato dalla Fiorentina, anche dopo i silenzi in merito alle parole del presidente dell’Empoli Corsi, che più volte ha stuzzicato i viola in merito al futuro di Traorè, senza mai ricevere una risposta proveniente dalla società gigliata. Il giocatore ivoriano, sta aspettando a tutt’ora la Fiorentina, visto che passerebbe volentieri alla società gigliata, anche se non sta vivendo di buon grado questo abbandono. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, inoltre, in questo momento il ragazzo è libero di firmare con un’altra squadra, così come l’Empoli può cederlo ad una società che non sia la Fiorentina, visto che il contratto del ragazzo non è ancora stato depositato in tutti questi mesi, nonostante ci fosse stata la possibilità. Farsi scappare questo giocatore, dopo avergli fatto firmare il contratto ad un prezzo ribassato rispetto alla sua valutazione attuale, potrebbe facilmente tramutarsi in un rimpianto, oltre che in un’ennesima valutazione errata sul mercato degli uomini viola.