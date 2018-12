Ag. St. Juste a VN: “La Fiorentina potrebbe essere in contatto con il Feyenoord. In passato…”

Nel mirino della Fiorentina ci sarebbe anche il difensore del Feyenoord Jeremiah St. Juste. Abbiamo contattato in esclusiva il fratello Yoshua, che ne cura gli interessi, per parlare della possibile trattativa:

La Fiorentina non mi ha ancora chiamato, però potrebbe essere in contatto con il Feyenoord. Sicuramente la Fiorentina sarebbe un’ottima squadra per mio fratello, così come la Serie A, ma ancora non sappiamo niente. In passato è stato cercato anche in Italia, ma per il prossimo mercato ancora non si è mosso niente.