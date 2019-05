Torino, il mancato raggiungimento dell’Europa complica il riscatto di Ola Aina. E la Fiorentina è alla finestra…

Il Torino non cederà i suoi big. Nonostante l’Europa non sia stata raggiunta, Cairo non lascerà partire i suoi pezzi più pregiati; discorso diverso va invece fatto per i giocatori non di proprietà della squadra granata. Tra questi c’è Ola Aina, tornante protagonista di un campionato di buon livello, il cui riscatto è però piuttosto esoso – 10 milioni di euro – e la cui permanenza all’ombra della Mole, prima data per certa, adesso è in dubbio. Secondo Cm.com, La Fiorentina, da tempo interessata al ragazzo, monitora la situazione e aspetta l’opportunità di inserirsi.