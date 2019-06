La Fiorentina cambierà pelle durante l’imminente sessione di calciomercato, ma tra le sue fila non figurerà Ola Aina: come anticipa TuttoMercatoWeb, il Torino ha intenzione di versare nelle casse del Chelsea i dieci milioni necessari per assicurarsi a titolo definitivo le prestazioni del giocatore. L’interesse della Fiorentina c’era, ma l’operazione dipendeva dalla decisione di Cairo, che pare proprio essere arrivata. Manca solo l’ufficialità.