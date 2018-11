Il derby d’Italia per Chiesa: “In vantaggio c’è la Juve”

Versioni contrastanti sul futuro di Federico Chiesa. Che secondo molti quotidiani è destinato a lasciare la Fiorentina molto presto. Tra le big italiane sono soprattutto l’Inter e la Juventus a guardare con grande interesse al gioiello viola (ma occhio anche a De Laurentiis che in passato aveva più volte esplicitato il suo apprezzamento). E se per qualcuno l’arrivo di Marotta in nerazzurro può portare un assalto alla Fiorentina (LEGGI QUI), secondo Tuttosport, al contrario, la Juventus ha giocato d’anticipo per Chiesa portandosi in vantaggio sulla stessa Inter. INTANTO CHIESA LEGHERA’ ANCOR PIU’ IL SUO NOME ALLA FIORENTINA