Nazione: Blitz di De Zerbi a Firenze: iniziato il casting allenatore

Rocco Commisso dovrà sciogliere anche il nodo allenatore. E a proposito della guida tecnica della Fiorentina, La Nazione rivela che venerdì sera Roberto De Zerbi era a Firenze e in pochi hanno creduto che fosse l’inizia di un fine settimana di vacanza. La sensazione è che l’attuale tecnico del Sassuolo sia uno degli allenatori selezionati per il casting di Commisso. Il suo contratto col club emiliano scadrà nel giugno 2020, quindi se la Fiorentina dovesse decidere di puntare su di lui dovrà prima trattare con la società neroverde. In ogni caso sul contratto esiste una clausola rescissoria di 3 milioni di euro. La candidatura di De Zerbi (che oggi dovrebbe terminare il suo week end fiorentino) può essere una indicazione anche per la poltrona di ds. Era stato infatti Fredric Massara a puntare su di lui per la panchina della Roma del futuro.

Non solo De Zerbi. Nel casting di Commisso, infatti, è presente anche il nome di Leonardo Semplici, il cui profilo piace molto alla nuova proprietà. Attenzione anche a Gennaro Gattuso e Luciano Spalletti (ma costerebbe troppo) e Eusebio Di Francesco.