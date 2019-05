Napoli e Atalanta – sì, proprio l’Atalanta – vengono in aiuto della Fiorentina

Dopo un pomeriggio Viola di rabbia, arrivano buone notizie dai posticipi della Serie A.

L’Atalanta ha pareggiato all’Allianz Stadium di Torino per 1-1, e, grazie alla contemporanea débacle dell’Inter sul campo del Napoli, costringe i nerazzurri a fare risultato contro l’Empoli nell’ultima giornata di campionato, per mantenere il terzo posto in classifica.

Non che cambi molto tra terzo e quarto posto all’atto pratico, ma c’è anche il Milan in agguato, e l’onore del podio potrebbe essere uno stimolo ulteriore per i ragazzi di Spalletti, che così ha l’occasione di fare un regalo alla Fiorentina.

LA CLASSIFICA