FOTO – Domenica come nel ’77/’78: la chiamata a raccolta dell’ACCVC di 41 anni fa

Domenica prossima come 41 anni fa, sperando che l’epilogo possa essere lo stesso. Davanti ai gigliati ci sarà il Genoa, esattamente come nella stagione 1977/1978, quando la squadra allora guidata da Beppe Chiappella (subentrato in corsa a Mazzoni, che a sua volta aveva preso il posto di Mazzone) si salvò solamente all’ultima giornata grazie ad uno 0-0 casalingo ottenuto proprio contro i liguri (che scesero in B, LEGGI). Anche allora il tifo organizzato chiamò a raccolta il popolo viola: non tramite social, ovviamente, ma attraverso il volantino che vi riportiamo qua sotto.