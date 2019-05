Corsa salvezza, Prandelli predica calma: “Contro il Cagliari dipende solo da noi”

C’è anche il Genoa di Cesare Prandelli invischiato nella corsa salvezza, a 36 punti in classifica. Oggi in conferenza stampa ha parlato il mister ex viola, ecco le sue parole riprese dall’Ansa: “Domani dipende esclusivamente da noi. Dobbiamo fare la partita e vincerla, ma soprattutto dovremo mantenere la calma e non perdere la fiducia. E’ una gara che dobbiamo affrontare con concentrazione ed equilibrio. Abbiamo lavorato bene sia dal punto di vista fisico che mentale. Preziosi? E’ stato molto bravo nel caricarci“. I rossoblù liguri tra una settimana, per l’ultima gara di campionato, saranno attesi al Franchi.