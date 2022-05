Vota la maglia più bella della storia della Fiorentina (5° girone: 1987-1993)

I lettori di Violanews eleggono, attraverso un sondaggio popolare, la maglia più bella della storia della Fiorentina

Con l'avvicinarsi del centenario della Fiorentina Violanews ha deciso di lanciare un grande sondaggio popolare per eleggere la maglia più bella della storia secolare della Fiorentina. Abbiamo scelto più di 100 maglie dal 1926 ad oggi suddivise in 8 "gironi eliminatori", da cui usciranno le divise che accederanno agli ottavi di finale, dove le prime di ogni girone incroceranno le otto maglie più votate fra le piazzate. A differenza dei turni ad eliminazione diretta, nella fase a gironi i lettori potranno esprimere DUE VOTI. Di seguito l'elenco delle maglie del quinto girone eliminatorio e la griglia per votare le DUE MAGLIE più belle fra quelle proposte.