Vlahovic secondo solo a Lewandowski: per il polacco altri due gol e nuovo record

Nel turno infrasettimanale di Bundesliga, contro lo Stoccarda il bomber polacco ha siglato una doppietta

In Europa solo loro due a dominare le statistiche dei bomber nei principali campionati continentali: Robert Lewandowski e Dusan Vlahovic. Se il serbo ha toccato quota 32 segnature in un anno solare e adesso si è posto l'obiettivo di raggiungere e perché no, superare, le 33 siglate da Cristiano Ronaldo nel 2020, il polacco del Bayern Monaco con la doppietta di questa sera realizzata contro lo Stoccarda (i bavaresi hanno vinto 5-0) è arrivato a 42. E grazie a questi ultimi due gol, l'ex Dortmund ha raggiunto il mitico Gerd Muller, che appunto deteneva il record di reti segnate in un anno solare in Bundesliga [LEGGI LA GRADUATORIA AGGIORNATA DELLA "SCARPA D'ORO 2022"].