Vlahovic glaciale dal dischetto, ma in Serie A c’è chi ha fatto meglio

Vlahovic ha tagliato il traguardo della doppia cifra dagli 11 metri, ma non è il miglior marcatore dal dischetto nel 2021

Dusan Vlahovic è letteralmente infallibile dal dischetto. Il nove serbo è andato sempre a segno dagli 11 metri nel 2021, gonfiando dieci volte la rete. Meglio di lui però, almeno in termini assoluti, ha fatto Lorenzo Insigne, primo nella particolare statistica Opta. Il capitano del Napoli, pur avendo fallito alcuni penalty, è l'unico a contare più di 10 gol su calcio di rigore in Serie A, nell'anno in corso.