Veni, vidi, vici: lo Special One non si smentisce. Che rimonta per il Tottenham!

E’ iniziata alla grande l’avventura di José Mourinho sulla panchina del Tottenham. Dopo aver battuto in campionato sabato scorso il West Ham al debutto, stasera lo Special One ha fatto ancora meglio, considerando che i suoi giocatori sono passati in poco meno di mezz’ora di gioco dallo 0-2 al 4-2. Vittima della serata, l’Olympiacos. In questo modo gli Spurs hanno ottenuto tre punti fondamentali per la loro qualificazione agli ottavi di finale, mentre il tecnico portoghese dimostra di non aver dimenticato come si vince in Europa.

