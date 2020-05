UFFICIALE- Serie A, si riparte: in campo dal 20 giugno, il 13 riparte la Coppa Italia

Dopo una lunga giornata di lavoro è riunioni, si è finalmente arrivati alla conclusione che in tanti speravano. Il ministro Vincenzo Spadafora, dopo un vertice lungo tutto il giorno, è andato dal premier Giuseppe Conte per riferirgli gli esiti dell’incontro odierno per la ripartenza del campionato italiano, che ha avuto gli esiti sperati da tutte le parti in gara. La Serie A è sempre più vicina a ripartire, visto che la data indicata è quella del 13 giugno, anche se l’ultima parola spetta al capo del governo. Nel caso in cui Conte volesse aspettare, la ripartenza slitterebbe al 20 giugno. Manca solo la la data, quindi, ma la Serie A è vicina a ripartire.

19.45 Sono arrivate le date ufficiali della ripresa, il calcio italiano ripartirà in chiaro, il 13 giugno con la Coppa Italia [CLICCA]. Dal 20 giugno riparte la Serie A, anche se ancora il calendario è da stilare nei prossimi giorni.

