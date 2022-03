Turchia-Italia 1-2 [Live] – Biraghi serve l’assist del pareggio azzurro

Il capitano viola ha l'occasione di giocare dal 1' in un'Italia sperimentale, che gioca anche per l'orgoglio in Turchia

Redazione VN

Ecco i giocatori titolari per Turchia e Italia che si affrontano a Konya:

Turchia (3-4-2-1) - Bayindir; Kabak, Demiral, Soyuncu; Muldur, Tokoz, Calhanoglu, R.Yilmaz; Under, Akturkoglu; Enes Unal

Italia (4-3-3) - Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Biraghi; Pessina, Cristante, Tonali; Zaniolo, Scamacca, Raspadori