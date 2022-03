Strano, ma vero: la Fiorentina ha giocato anche senza giglio! Le immagini

La Fiorentina, come ben sappiamo, si appresta a cambiare logo e maglia. In attesa di conoscere la nuova maglia abbiamo scoperto quale sarà il nuovo logo: una "V" viola sovrastata da un giglio, praticamente, uguale a quello usato dalla società viola dal 1956 al 1967, il tutto raccolto in un rombo. La presenza di un giglio, più o meno stilizzato, che ricorda Firenze, quindi, è sicura, ma, in passato, non sempre sulle maglie della Fiorentina è stato presente il simbolo della città di Firenze e la prima volta, incredibile a dirsi, fu proprio durante la prima stagione assoluta (1926-27). L'ultimo anno, invece, in cui la prima squadra della Fiorentina ha disputato una stagione ufficiale senza giglio sul petto risale al 1966-67. Nelle schede che seguono vi mostreremo, in ordine cronologico, le annate in cui il giglio non è stato presente sulla maglia della Fiorentina dall'anno della sua fondazione -> INIZIA A SCORRERE [1926-27, il giglio sparisce a metà stagione]