Stasera la Sampdoria potrebbe dare una (grossa) “mano” alla Fiorentina

Il risultato di Lazio-Sampdoria potrebbe risultare decisivo per la rincorsa europea della squadra viola

Lazio-Sampdoria, in programma stasera alle 20:45 [SEGUI IL LIVE], riveste una particolare importanza in chiave europea per la Fiorentina. Il motivo, anzi, i motivi, sono abbastanza evidenti. L'eventuale successo dei genovesi, infatti, rappresenterebbe per i viola un ottimo prologo in vista dell'impegno casalingo contro la Roma di lunedì sera. Conquistando i 3 punti all'Olimpico la squadra di Giampaolo metterebbe più di un'ipoteca sulla salvezza, con la possibilità, comunque, di arrivare alla prossima gara, ossia Sampdoria-Fiorentina, anche con la matematica salvezza già raggiunta, particolare non da poco. Parallelamente, l'eventuale conseguente sconfitta della Lazio, rappresenterebbe un fattore positivo per i viola in chiave europea, considerato che la squadra di Italiano, battendo la Roma al "Franchi", potrebbe, a sua volta, raggiungere proprio entrambe le romane al quinto posto in classifica. Stando ai calcoli matematici, esiste il 22% di possibilità che si avveri questa combinazione. Considerate, poi, le reali potenzialità delle due squadre, anche un pareggio all'Olimpico, viste le valutazioni fatte in precedenza, sarebbe da considerare ugualmente un buon risultato per la Fiorentina.