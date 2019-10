Serve un risultato positivo contro il Sassuolo per evitare di eguagliare un record negativo

Uno dei motivi di interesse di Sassuolo-Fiorentina è rappresentato dal fatto che i ragazzi di Montella sono, praticamente, obbligati ad ottenere un risultato positivo al “Mapei” anche per evitare di restare a 12 punti dopo le prime 10 gare di campionato. Da quando esiste la formula della Serie A a 20 squadre con 3 punti a vittoria, infatti, 12 punti alla 10° giornata rappresentano per la Fiorentina il record negativo assoluto, stabilito nelle stagioni 2010-11 e 2011-12. Proprio in occasione di questa seconda stagione i 12 punti in graduatoria dopo le prime 10 gare costarono l’esonero al tecnico Mihajlovic.

