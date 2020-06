Serie A – La quota salvezza “presunta” è di 36 punti, ma quella sicura è ancora a… 54!

A 11 giornate dal termine del campionato di Serie A proviamo a tracciare la statistica per quello che concerne la “reale” quota salvezza.

Alla luce dei risultati sin qui emersi, ed in base alle possibili combinazioni dei risultati delle gare che verranno disputate nei prossimi 11 turni rimanenti, è possibile individuare nei 54 punti il livello che, attualmente, assicura la salvezza.

Il calcolo matematico si basa sulla possibilità che le squadre attualmente presenti nella parte destra della classifica, escluse SPAL e Brescia, possano conquistare più punti possibili in base anche agli scontri diretti che le attendono nelle prossime 11 giornate.

Diverso il discorso, invece, se consideriamo la proiezione finale in base alle singole medie conseguite nelle 27 giornate, visto che, in teoria, potrebbero “bastare” solo 36 punti per evitare la retrocessione.



