Serie A – Inter decana del campionato. La Fiorentina si conferma nella parte alta della graduatoria storica

Il campionato di Serie A che sta per iniziare sarà l’88° a girone unico. L’unica squadra ad avere sempre preso parte a tutti i campionati di Serie A a girone unico dalla prima edizione (1929-30) è l’Inter. Da specificare il fatto che dal 1929-30 al 1942-43 la squadra nerazzurra abbia giocato col nome di Ambrosiana, società nata nel 1928 dopo la fusione fra Internazionale ed U.S. Milanese. A ridosso dei nerazzurri, nella classifica storica, troviamo la coppia formata da Juventus e Roma, seguita da Milan e Fiorentina (che prenderà parte all’82° campionato di Serie A della sua storia).

Da sottolineare il fatto che, per il quarto anno consecutivo, siano presenti nel campionato di Serie A le 14 squadre con più partecipazioni in assoluto. Grazie ritorni nella massima serie di Brescia e Verona la griglia di questo campionato vedrà la presenza di ben 18 squadre fra le prime 22 nella classifica storica. Le “grandi” assenti, se così possiamo considerarle, sono, nell’ordine: Bari e Vicenza a pari merito, il Palermo e la Triestina.

Il Sassuolo, alla 7° partecipazione in Serie A, dopo la retrocessione del Frosinone, è tornato ad essere nuovamente la “matricola” del campionato.

