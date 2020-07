Serie A, Ghezzal iscrive la Fiorentina nella classifica delle punizioni. Ma comanda un difensore…

La Fiorentina si è iscritta al ristretto albo delle reti su punizione in questa Serie A con la firma Ghezzal a Lecce. Sono 13 le squadra ad aver segnato su punizione in questo campionato, a comandare la classifica c’è Kolarov, che con 3 realizzazioni ha portato la Roma in testa assieme alla Sampdoria (sempre con 3 reti). Due invece le punizioni dirette andate a segno per la Juventus. A fare compagnia alla singola prodezza viola, l’unica big è la Lazio. Addirittura ferma a 0 l’Inter.

LA TABELLA COMPLETA DELLE RETI SU PUNIZIONE IN SERIE A