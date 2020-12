Serie A femm. – Risultato di Empoli-Fiorentina in TEMPO REALE. Monnecchi si divora il vantaggio

EMPOLI (4-3-3) – Cappelletti; Di Guglielmo (K), Binazzi, Giatras, De Rita; Cinotti, Bellucci, Prugna; Caloia, Glionna, Dompig

A disp.: Brscic, Knol, Fedele, Acuti, Toniolo, Fabbroni, Morreale, Miotto, Fabiano

All.: Alessandro Spugna

————

FIORENTINA (4-3-1-2) – Schroffenegger; Cordia, Ripamonti, Arnth, Vigilucci; Middag, Adami (K), Kim; Piemonte; Monnecchi, Baldi

A disp.: Forcinella, Zanoli, Quinn, Clelland, Sabatino, Mascarello, Thogersen, Neto, Bonetti

All.: Antonio Cincotta

————

Arbitro: Giordano (Novara)

[Rizzotto-Vettorel]

————

Ammoniti:

Pali/traverse:

Recupero: p.t. – s.t.

Note: osservato un minuto di silenzio per commemorare la memoria di Paolo Rossi