Serie A: ecco quando si decideranno format e norme per eventuali playoff e playout

“La FIGC mi ha assicurato che esiste sia un piano B che un piano C”, ha confermato ieri sera il Ministro Spadafora al termine dell’incontro coi vertici del calcio. Volendo tradurre, piano B significa istituzione dei playoff e dei playout per snellire e semplificare la conclusione stagionale in caso di nuova crescita della curva dei contagi, mentre il piano C porterebbe alla cristallizzazione della classifica in caso di nuova emergenza sanitaria. A tal proposito, spiega la Gazzetta dello Sport, il Consiglio Federale si riunirà nella giornata di lunedì 8 giugno per codificare nel dettaglio regole, format e norme dietro alle due strade d’emergenza per il calcio italiano. Lo riporta TMW.

