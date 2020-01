Ritorno: Fiorentina ricomincia da Napoli per la 4° volta. Stesso risultato nei 3 precedenti!

La Fiorentina inizia il girone di ritorno da Napoli, contro una delle squadre più ostiche dell’ultimo decennio. Negli ultimi 20 scontri diretti contro i campani, infatti, la squadra viola ha ottenuto solo 2 vittorie (l’ultimo datato 28 aprile 2018), 7 pareggi e 11 sconfitte. L’ultimo successo dei gigliati al San Paolo risale invece al 23 marzo 2014, grazie ad un gol di Joaquin in zona “Cesarini”. Per quello che concerne, invece, le recenti prestazioni della Fiorentina nelle prime gare del girone di ritorno, dobbiamo evidenziare la striscia positiva della squadra viola che dura da 3 stagioni, ossia dal campionato 2016-17, che vide la squadra di Sousa aprire la seconda parte del torneo con il successo casalingo sulla Juventus. Nelle ultime 2 stagioni la Fiorentina ha sempre pareggiato la prima gara del girone di ritorno (sempre al “Franchi” contro Inter e Sampdoria). L’ultima “falsa partenza”, sotto questo profilo, risale al 17 gennaio 2016, giorno in cui la Fiorentina perse a San Siro contro il Milan (anche grazie ad un gol di Boateng). L’ultima vittoria in un primo turno del girone di ritorno lontano a Firenze risale al successo ottenuto a Catania nel 2014.

Curiosità: tutte le 3 gare disputate a Napoli dalla Fiorentina durante il primo turno di ritorno (1972, 1984 e 2011) sono sempre terminate 0-0.

Arbitra Pasqua, con cui i viola hanno vinto la prima gara stagionale (in casa contro il Monza in Coppa Italia), ma, fuori casa, hanno conquistato solo un punto (a Frosinone) in 3 trasferte.