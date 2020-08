Ranking UEFA – Fiorentina sotto il 100° posto. Mai così male dal ritorno in Europa post fallimento

-> CLICCA per leggere i piazzamenti finali, stagione per stagione, della Fiorentina nel Ranking UEFA per Club

E’ terminata, ufficialmente, la stagione internazionale 2019/20. Per quello che concerne ildobbiamo registrare l’con cui laha chiuso l’annata, a pari merito col. Trattasi della peggior posizione raggiunta dalla squadra viola negli ultimi 13 anni.La notizia peggiore, però, è rappresentata dalla posizione da cui la Fiorentina partirà nella nuova stagione (dopo avere scartato il punteggio della stagione), ossia dal, con la possibilità di mantenere questa posizione legata solo ai risultati delle 7 squadre italiane impegnate nella stagioneSe non consideriamo la stagione, in cui la Fiorentina non appariva in classifica in quanto risentiva della mancanza di un punteggio europeo “autonomo” (dovuto all’assenza di presenze europee nel periodo post fallimento e nei successivi 2 anni dovuti a “Calciopoli”) era dal 1998 che la Fiorentina non scendeva così in basso nella graduatoria europea.Altro dato da tenere in considerazione è il fatto che, nel caso in cui la squadra di Iachini non dovesse qualificarsi per una competizione UEFA all’epilogo della prossima stagione, la Fiorentina sparirebbe nuovamente dalla graduatoria continentale, in quanto mancherebbe totalmente il punteggio delle ultime 5 stagioni.Ricordiamo che ilin questa particolare graduatoria continentale risale alraggiunto al termine della stagione, seguito dai dueraggiunti nele nel