Montella, ennesimo esonero “lampo” nella storia viola con l’arrivo di una nuova gestione

La tradizione negativa della vita “breve” degli allenatori delle nuove gestioni della Fiorentina si è abbattuta, inesorabilmente, anche su Vincenzo Montella, esonerato dopo solo 5 mesi dall’inizio della stagione ufficiale con la nuova presidenza Commisso.

Andando a ritroso possiamo ricordare Pietro Vierchowod, rimasto in “sella” alla panchina della Florentia Viola dei “primi” Della Valle neanche 3 mesi dall’inizio dell’annata 2002-03. Era andata leggermente meglio al brasiliano Sebastiao Lazaroni, primo esonerato della gestione Cecchi Gori dopo circa 14 mesi di attività. Anche il “barone” Paolo Carosi aveva resistito pochi mesi (8 per la precisione) dall’arrivo dei Pontello, nel gennaio 1981. In precedenza la permanenza Mario Mazzoni era durata un mese (gennaio 1978) dall’insediamento alla presidenza del commendator Rodolfo Melloni. Andando ulteriormente indietro con la memoria, ricordiamo Renzo Magli, durato 12 mesi circa dall’insediamento di Enrico Befani nel gennaio 1953, e Guido Ara, sollevato dall’incarico dopo solo 6 mesi di gestione Igino Cassi nel gennaio 1947.