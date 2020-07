Pulgar, primo errore dal dischetto con la Fiorentina. Ma resta quasi infallibile

Quello di mercoledì sera sbagliato da Erick Pulgar (primatista per km fatti), quando la Fiorentina conduceva ancora solamente 0-1 in casa del Lecce, è il primo calcio di rigore sbagliato dal cileno da quando è arrivato alla Fiorentina. Un evento rarissimo nell’esperienza italiana de centrocampista classe ’94, che nei cinque anni in Serie A fino a qui ha tirato 13 volte dal dischetto, andando a segno in 11 occasioni. L’altro errore risale a più di due anni fa, e fu anche lì una parata, quella di Sirigu in Torino-Bologna del 6 gennaio 2018, terminato 3-0 in favore dei granata.