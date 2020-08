Proiezioni: con Iachini dall’inizio sarebbe stato ottavo posto, con Montella… salvi in extremis

Molti tifosi viola si stanno chiedendo come sarebbe potuta arrivare la Fiorentina in campionato se avesse avuto in panchina Iachini fin dalla prima giornata, o come avrebbe terminato il torneo se Montella fosse rimasto a guidare la squadra fino alla fine. Non esistono, ovviamente, risposte concrete, ma esistono le medie punti/gara stagionali che possono dare un’idea di come sarebbe potuta andare con i singoli tecnici in panchina per tutte le 38 giornate.

Per esemplificare il tutto abbiamo calcolato i punti in base alle medie dei due tecnici viola stagionali e poi le abbiamo inserite nella classifica finale, in modo da capire quali sarebbero potuti essere i due epiloghi. Con Iachini in panchina dalla prima giornata la proiezione sarebbe di 58 punti, che avrebbe permesso ai viola di terminare all’ottavo posto il campionato. I 38 punti potenziali con Montella in panchina per tutto il torneo, invece, avrebbero garantito, seppur in extremis, la salvezza ai gigliati (17° posto).

83 Juventus

82 Inter

78 Atalanta

78 Lazio

70 Roma

66 Milan

62 Napoli

58 Fiorentina [Iachini]

51 Sassuolo

49 H. Verona

49 Fiorentina

49 Parma

47 Bologna

45 Udinese

45 Cagliari

42 Sampdoria

40 Torino

39 Genoa

38 Fiorentina [Montella]

35 Lecce

25 Brescia

20 SPAL

