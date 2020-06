Pezzella-Milenkovic: senza i loro gol la Fiorentina sarebbe terz’ultima

Difensori goleador. Come scrive Roberto Vinciguerra su La Nazione, negli ultimi mesi Pezzella e Milenkovic che, con i loro 6 gol stagionali in campionato (tre ognuno) sui 33 totali della squadra gigliata, stanno letteralmente garantendo la permanenza della Fiorentina nella massima serie. I numeri sono eloquenti. I 6 gol realizzati dal duo difensivo viola hanno fruttato, finora, ben 8 dei 31 punti attuali della Fiorentina, senza i quali la squadra di Iachini si ritroverebbe, in questo momento, al terz’ultimo posto con solo 4 punti di vantaggio sulla coppia di coda formata da Spal e Brescia. La rete di Pezzella di testa su corner di Pulgar contro il Brescia è qualcosa di più di un déjà vu visto che anche l’incornata decisiva del capitano con la Spal, che valse il successo alla squadra di Iachini, arrivò in seguito a un angolo battuto del cileno. Lo stesso Pulgar fornì, sempre dal quarto di lunetta, l’assist per il colpo di testa decisivo di Milenkovic contro l’Udinese.