Per Iachini una stagione da record: miglior media punti/gara e miglior piazzamento. I numeri

Le due vittorie nelle ultime due giornate di campionato hanno permesso a Giuseppe Iachini di stabilire il proprio record personale in Serie A, con 1,52 punti di media a gara [CLICCA], frutto di 32 punti in 21 gare. Il suo precedente primato apparteneva alla stagione 2017-18 quando, con il Sassuolo, conseguì la media di 1,33 punti a partita. Anche il decimo posto conquistato con la Fiorentina rappresenta un record per Iachini in Serie A. In precedenza Iachini aveva ottenuto due undicesimi posti con Palermo (2014-15) e Sassuolo (2017-18).

Da evidenziare come, grazie ai 32 punti conquistati nelle 21 gare sulla panchina viola, Iachini abbia migliorato la propria media punti a partita in Serie A, passando da 1,05 a 1,10.

LEGGI ANCHE:

– DIFFERENZE PUNTI CON LO SCORSO CAMPIONATO

– CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO