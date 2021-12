Marcatori 2021: Vlahovic in testa, ma un ex viola lo supera per media goal

La classifica dei migliori bomber dell'anno solare 2021: Vlahovic saldamente in testa, ma nel rapporto minuti/gol fatti Muriel fa meglio

Dusan Vlahovic si è fermato a quota 33 goal nel 2021, eguagliando quanto fatto da Cristiano Ronaldo nell'anno solare precedente. Sedici di questi li ha realizzati nel girone d'andata di questo torneo, issandosi al vertice della classifica marcatori. Il centravanti viola si conferma in tal modo il bomber più prolifico del 2021 in Serie A, davanti ad Immobile, fermo a 24. C'è però chi ha una media goal più alta. Si tratta di Luis Muriel: l'ex viola ha trovato la via della rete addirittura ogni 92' giocati. A fronte del dato di Vlahovic, in goal ogni 117'.