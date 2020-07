Durante le ultime 3 stagioni, ossia da quando sono state adottate le seconde maglie con i colori del “calcio storico”, la Fiorentina ha disputato 116 gare ufficiali. La divisa più usata è stata, ovviamente, quella viola (67 volte) seguita dalla quella rossa e quella bianca (13), da quella verde (12) e da quell’azzurra (11).

Proprio la maglia dedicata al quartiere di Santa Croce è quella che ha ottenuto, sin qui, il rendimento più alto visto che nelle 11 volte in cui è stata indossata la Fiorentina ha riportato 6 successi, 4 pareggi ed una sola sconfitta. Bilancio abbastanza positivo anche per la divisa verde di San Giovanni, con cui la Fiorentina ha ottenuto 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 12 gare.

Anche per quello che concerne la miglior media punti in Serie A la voce “grossa” la fa il colore di Santa Croce (indossata 10 volte), con addirittura 1,90 punti di media a gara, seguita, a distanza, dalla divise rosse e verdi, entrambe indossate 12 volte ed entrambe con 1,50 punti di media ad incontro.

Al terzo posto troviamo il tradizionale viola, con, però, solo 1,17 punti di media a partita (frutto dei 69 punti ottenuti in 59 gare). Decisamente male il “bianco” di Santo Spirito, tradizionale colore della seconda maglia della storia gigliata: nelle 11 gare in cui la Fiorentina ha indossato questa divisa nelle ultime 3 stagione i gigliati hanno vinto solo una volta, subendo 6 sconfitte (media punti gara: 0,64).

