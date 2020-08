Lo strano record della Juve: negli ultimi 23 anni 24 titoli in Italia e nessuno in Europa

Con la vittoria in campionato la Juventus ha portato a 60 il numero di titoli ufficiali vinti in competizioni nazionali. Ben 24 di questi 60 titoli (cioé quasi il 40%) sono stati conquistati dai bianconeri negli ultimi 23 anni. Se consideriamo le ultime 9 edizioni di Serie A, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, possiamo notare come la Juventus abbia trionfato in 16 occasioni delle 26 a disposizione, ossia nel 62% dei casi totali.

A fare da contraltare a questa statistica è il dato che riguarda i successi internazionali ottenuti della Juventus negli stessi ultimi 23 anni, totalmente inesistente…(CLICCA PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU NUMERICALCIO)

LEGGI ANCHE:

– CLASSIFICA AGGIORNATA DI SERIE A

– DIFFERENZE PUNTI CON LO SCORSO CAMPIONATO

– CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO