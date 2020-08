Oggi si disputano le prime gare del ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L’Inter sta affrontando il Getafe in gara unica a Gelsenkirchen. Domani sera, alle 18:55, la Roma, invece, sarà di scena a Duisburg sempre in gara unica contro il Sevilla.

