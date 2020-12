Le statistiche di Juventus-Fiorentina: disposizione perfetta e Borja precisissimo

[tps_title]

La squadra

Anche i numeri a fine gara esaltano la prova della Fiorentina che supera la Juventus come tiri in porta (finalmente) e in tante altre statistiche di gioco. Qui sotto la tabella dal sito della Lega Serie A

Un altro dato esalta la prova della Fiorentina e l’impostazione data da Prandelli alla squadra: il possesso palla dei viola, molto vicino a quello dei bianconeri come tempo, è stato fatto però prevalentemente nella metà campo avversaria ed è venuto senza subire mai un contropiede. Secondo noi è un dato molto importante.

Terzo e ultimato che vi proponiamo è quello relativo alla posizione media della squadra nella fase di possesso palla. Nonostante i due esterni difensivi (in modo particolare Caceres) quando era in possesso di palla la Fiorentina ha attaccato con 5 effettivi dietro all’unica punta Vlahovic lasciando Borja Valero a protezione del trio difensivo. Una disposizione che raramente si era vista da parte dei viola e che testimonia il cambio di rotta operato da Cesare Prandelli.