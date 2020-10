Le curiosità statistiche di Spezia-Fiorentina: dai precedenti a… Ribery

Dal consueto aggiornamento sulle statistiche della giornata pubblicato dalla Serie A TIM emergono alcue curiosità sulla gara tra Spezia e Fiorentina, che si giocherà domenica alle 15. Per quanto riguarda i precedenti, spicca lo zero alla voce vittorie per le Aquile contro i viola: nelle sei occasioni in cui le due squadre si sono incontrate (tutte tra il 1930 e il 1939) lo score parla di 3 vittorie della Fiorentina e di altrettanti pareggi.

Guardando più da vicino in casa viola si scopre poi che mai, nelle ultime quattordici stagioni, la Fiorentina ha perso tre delle prime quattro gare stagionali (l’ultima volta fu nell’annata 2006/07 con Prandelli in panchina). Qualora le sconfitte con Inter e Sampdoria al secondo e al terzo turno della stagione in corso venissero seguite da un terzo ko con lo Spezia, la squadra di Iachini “pareggerebbe” quella di Prandelli.

Il terzo e ultimo dettaglio da segnalare ha a che fare con Franck Ribery, che nelle prime due gare di questa stagione ha già servito due assist (entrambi nella gara di San Siro contro l’Inter, rispettivamente a Castrovilli e Chiesa). Se dovesse ripetersi domenica arriverebbe a quota 3, pareggiando lo score raggiunto durante tutta la scorsa stagione.