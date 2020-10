Coppa Italia, la vittoria casalinga col Padova è di buon, anzi, ottimo auspicio per la Fiorentina

La Fiorentina si aggrappa al motto del “non c’é due senza tre”. Il riferimento è alla vittoria conseguita contro il Padova che, stando ai precedenti, dovrebbe essere foriera di buoni auspici per quello che riguarda l’epilogo dell’attuale edizione di Coppa Italia. I due precedenti casalinghi in cui la Fiorentina aveva affrontato i veneti (1958 e 1998/99) terminarono, infatti, con altrettante vittorie e la squadra viola terminò, seppur sconfitta, in finale entrambe le edizioni.

A rendere ancor più interessante questo “ben augurale” parallelo storico, ci sono anche i risultati e alcune dinamiche, visto che la Fiorentina ha sempre vinto contro i biancorossi segnando 2 reti. Nel 1958, in occasione dei quarti di finale, i viola vinsero, pur deludendo, proprio per 2-1. In quell’edizione la Fiorentina perse, poi, in finale contro la Lazio col minimo scarto. Quarant’anni dopo, invece, la Fiorentina ebbe la meglio del Padova nei sedicesimi di finale, che superò sia nella gara d’andata in trasferta, che nel ritorno a Firenze (2-0). Quell’edizione vide la squadra viola soccombere nella doppia finale col Parma senza, per altro, mai perdere nelle due gare.

Interessante evidenziare, poi, come contro il Padova in Coppa Italia a Firenze siano andati in gol i due bomber storici della storia gigliata: Hamrin nel 1958 e Batistuta nel 1998.

——————-

COPPA ITALIA:

–> CLICCA PER LEGGERE I RISULTATI DEL 3° TURNO

–> CLICCA PER LEGGERE LA GRIGLIA DEL 4° TURNO

–> CLICCA PER LEGGERE IL TABELLONE AGGIORNATO