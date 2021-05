La Fiorentina sparisce dal Ranking UEFA dopo 14 anni consecutivi

Per la quarta volta negli ultimi 40 anni la Fiorentina non comparirà nel Ranking UEFA per club

La finale di Champions League ha rappresentato l'epilogo della stagione continentale per club 2020-21, delineando le definitive graduatorie dei Ranking UEFA per nazioni e per club. Quest'ultima ha visto la Fiorentina collocarsi al 99° posto finale. Nella nuova classifica continentale che apre la stagione 2021-22 la Fiorentina non apparirà. È stato scartato infatti il punteggio ottenuto nell'annata 2016-17, l'ultima della squadra viola in Europa (in Europa League per la precisione). Dopo 14 anni consecutivi la Fiorentina non comparirà nella graduatoria europea per club, e ne resterà fuori finché non tornerà a disputare una competizione UEFA. L'ultima volta in cui la Fiorentina non fece parte di questa particolare classifica risale alla stagione 2006-07, dopo che, in precedenza, aveva "saltato" le annate 1994-95 e 1995-96. In pratica, per la quarta volta negli ultimi 40 anni, la Fiorentina non comparirà nel Ranking UEFA per club.