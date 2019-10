Brutte notizie per Montella: a causa dell’ammonizione subita al 41° minuto di gioco per un fallo su Boga, il capitano della Fiorentina Pezzella, diffidato, dovrà saltare la gara interna contro il Parma per squalifica. Ricordiamo che anche Ribery non sarà a disposizione contro i ducali, sempre a causa squalifica.

A quota 3 ammonizioni troviamo Castrovilli, Pulgar e Lirola.