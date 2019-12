La Fiorentina ha ancora un peso europeo importante

La Fiorentina negli ultimi anni ha decisamente peggiorato la sua media europea non partecipando più alle manifestazioni Uefa, ma nonostante questo la squadra viola continua ad essere tra quelle italiane con un maggior punteggio in Champions League (e prima Coppa dei Campioni). Come dimostra uno studio condotto da numericalcio.it (LEGGI QUI) la Fiorentina è al sesto posto davanti alla Lazio. Sono due invece i team di serie A che entrano nei primi dieci posti della classifica assoluta di Champions e anche in quella estesa alla Coppa Campioni.