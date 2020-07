La Fiorentina di Iachini vede lo “specchio” più di quella di Montella, ma i risultati non cambiano…

Confrontando i dati della Fiorentina di Montella con quella di Iachini possiamo notare come la media dei tiri in porta tentati a partita (rigori compresi) sia praticamente uguale: 10,5 il dato con Montella, 9,9 quello con Iachini. Anche la media di reti segnate per tiri tentati è identica, ossia un gol ogni 8,5 tiri tentati per entrambi. Trattasi, ovviamente, di statistiche non certo entusiasmanti, visto che il Brescia, ultimo in classifica, “viaggia” con una media di 8,4 e il Lecce, terz’ultimo, con 7,5.

Il dato da evidenziare, però, riguarda la “mira” dei gigliati, decisamente migliorata sotto la gestione Iachini. Con Montella, infatti, i tiri tentati nei primi 17 turni di campionato hanno centrato lo specchio della porta nel 52% dei casi; con il nuovo tecnico, invece, questa percentuale è salita fino al 58%, non producendo, però, quell’attesa prolificità in fase offensiva che avrebbe consentito alla Fiorentina di poter rientrare nella corsa verso la qualificazione in Europa League.



