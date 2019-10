Bilancio positivo della Fiorentina nei “lunch match”: i viola vincono all’ora di pranzo dopo 2 sconfitte

Il bilancio aggiornato della Fiorentina, in quello che è considerato il “lunch match”, è decisamente positivo in quanto la squadra viola è riuscita ad ottenere 14 successi, 14 pareggi e 6 sconfitte in 34 gare giocate.

Di seguito proponiamo la lista completa delle 34 gare disputate dalla Fiorentina nell’ora di pranzo:

2008-09 Atalanta-Fiorentina 1-2 (ore 13:00)

2010-11 Fiorentina-Chievo 1-0

2010-11 Palermo-Fiorentina 2-4

2010-11 Fiorentina-Roma 2-2

2010-11 Fiorentina-Bologna 1-1

2011-12 Cesena-Fiorentina 0-0

2011-12 Fiorentina-Siena 2-1

2011-12 Fiorentina-Inter 0-0

2012-13 Fiorentina-Siena 4-1

2012-13 Fiorentina-Napoli 1-1

2012-13 Fiorentina-Milan 2-2

2012-13 Fiorentina-Palermo 1-0

2013-14 Fiorentina-Cagliari 1-1

2013-14 Roma-Fiorentina 2-1

2013-14 Torino-Fiorentina 0-0

2013-14 Juventus-Fiorentina 1-0

2014-15 Fiorentina-Lazio 0-2

2014-15 Fiorentina-Atalanta 3-2

2015-16 Fiorentina-Frosinone 4-1

2015-16 Fiorentina-Torino 2-0

2015-16 Empoli-Fiorentina 2-0

2016-17 Fiorentina-Atalanta 0-0

2016-17 Atalanta-Fiorentina 0-0

2016-17 Sampdoria-Fiorentina 2-2 (ore 12:50)

2017-18 Fiorentina-Udinese 2-1

2017-18 Fiorentina-Milan 1-1

2017-18 Fiorentina-Benevento 1-0

2017-18 Fiorentina-SPAL 0-0

2018-19 Sassuolo-Fiorentina 3-3

2018-19 Chievo-Fiorentina 3-4

2018-19 SPAL-Fiorentina 1-4

2018-19 Fiorentina-Frosinone 0-1

2018-19 Empoli-Fiorentina 1-0

2019-20 Fiorentina-Udinese 1-0