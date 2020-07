La classifica dei 50 migliori colpi a zero del secolo: c’è Ribery, insieme ad un altro ex viola

I colpi a parametro zero sono sempre i più ambiti da tutti i direttori sportivi. Sono tante le occasioni che il mercato ha offerto in tal senso, nel corso degli ultimi vent’anni. Transfermarkt ha stilato una classifica dei cinquanta migliori colpi gratuiti del XXI secolo. In graduatoria sono tanti i nomi importanti del pallone del nuovo millennio, transitati anche in Italia. In ottica viola trova spazio Franck Ribèry, trasferitosi a Firenze l’anno scorso dopo una lunga permanenza al Bayern: 35° posto in classifica per il francese. Poco più indietro – al 43° – troviamo Luca Toni, nel suo passaggio all’Hellas Verona, targato estate 2013. Per la cronaca al primo posto si classifica Robert Lewandowski, prelevato dal Bayern Monaco dopo la scadenza di contratto col Borussia Dortmund.