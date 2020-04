Incredibile: in Bielorussia, Nicaragua e Tajikistan si continua a giocare regolarmente!

Quasi tutti i campionati delle singole nazioni a livello mondiale sono bloccati a causa dei problemi derivanti dalla diffusione del Coronavirus. Nell’ultimo week end, però, si sono ancora giocate regolarmente diverse gare di alcune competizioni nazionali che non hanno subito lo stop momentaneo [CLICCA].

Tra le squadre scese in campo troviamo i bielorussi del BATE Borisov e la Dinamo Minsk (avversaria dei viola in Europa League sei anni fa). In Nicaragua, invece, hanno giocato il Real Madriz e la… Juventus FC.

